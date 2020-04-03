(Headline USA) President Donald Trump is said to be making progress in his recovery from COVID-19, and tweeted his eagerness to return to the campaign trail.
As Trump convalesced out of sight in the White House on Tuesday, the administration defended the protections it...
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