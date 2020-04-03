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HEALTH

Trump Reports ‘No Symptoms’ as He Recovers from Virus

Managing Editor - 0
(Headline USA) President Donald Trump is said to be making progress in his recovery from COVID-19, and tweeted his eagerness to return to the campaign trail. As Trump convalesced out of sight in the White House on Tuesday, the administration defended the protections it...
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‘Big Brother’ Facebook Now Punishing Groups That Openly Endorse QAnon Theory

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Nat’l Security Adviser O’Brien Warns Foreign Foes about Election Interference

POLITICS Ben Sellers - 0

UPDATE: Netflix Bosses Indicted by Texas Grand Jury for Child Porn

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Trump Begins Declassifying More Obamagate Docs

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CRUZ: Chief Justice Roberts Harbors ‘Personal’ Hatred of President Trump

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Sen. Ted Cruz, R-Texas, said Supreme Court Chief Justice John Roberts “despises Donald Trump,” and therefore deliberately rules against the Trump administration. During an interview...
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POLITICS

State Dept. Emails Show Yovanovitch Lied Under Oath about Conservative ‘Enemies List’

Ben Sellers - 0
State Department officials, led by former Ukraine Ambassador Marie Yovanovitch, may have illegally monitored the social media accounts of 13 prominent conservative critics as...
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Trump Ends COVID Economic Relief Negotiations Until AFTER the Election

POLITICS Managing Editor - 0
(Headline USA) President Donald Trump said Tuesday that he has instructed aides to stop negotiating on another round of COVID-19 relief until after the election. Trump...

BIDEN: ‘Some Black Woman’ Stocking Grocery Shelves Kept Me Safe During Virus Lockdown

EXCLUSIVE Contributing Author - 0
Democratic presidential candidate Joe Biden claimed that he and millions of other Americans were able to stay safely at home during the coronavirus shutdown...

Biden Refuses to Commit to Disclosing All Info About His Health If Elected

HEALTH Contributing Author - 0
Democratic presidential candidate Joe Biden refused to commit to disclosing information about his health if he is elected. When asked about President Donald Trump’s coronavirus...

Trump Compares COVID to Seasonal Flu, and Twitter Censors Him

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(Headline USA) Still sickened by COVID-19, President Donald Trump on Tuesday played down the disease that hospitalized him for three days. He compared it anew to the...

POLITICS

Trump Begins Declassifying More Obamagate Docs

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After Rep. Devin Nunes, R-Calif., the ranking minority member of the House Intelligence Committee, mentioned wanting additional classified documents during a Sunday morning interview...
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Newsom Tells Californians to Put on Face Mask ‘In Between Bites’ While Eating Out

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California Gov. Gavin Newsom instructed state residents to put their masks on “in between bites” of food while dining out, even if they are...
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CULTURE

‘Big Brother’ Facebook Now Punishing Groups That Openly Endorse QAnon Theory

Ben Sellers - 0
(Headline USA) Facebook said it will ban groups that openly support QAnon, the mostly right-wing theory that paints President Donald Trump as a secret...
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CULTURE

UPDATE: Netflix Bosses Indicted by Texas Grand Jury for Child Porn

Contributing Author - 0
Update: After U.S. Sen. Mike Lee became the latest to warn Netflix of the potential legal repercussions for the lewd sexualization of children in...
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CULTURE

NBA Coach: ‘Reimagine’ Police to ‘Protect,’ Not ‘Chase Down and Murder’

Joshua Paladino - 0
NBA coach Steve Kerr said on Monday that he does not support defunding the police, but reimagining them so that they do not "chase...
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HEALTH NEWS

Trump Reports ‘No Symptoms’ as He Recovers from Virus

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